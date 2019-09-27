«Айнтрахт» одолел «Унион»

В 6-м туре чемпионата Германии «Унион» принимал «Айнтрахт». Гости одержали победу со счетом 2:1.

«Айнтрахт» набрал 10 очков и занимает место в середине турнирной таблицы. «Унион» остался на 14-й строчке с 4 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Унион Б» — «Айнтрахт Ф» — 1:2 (0:0)

Голы: Дост, 48 (0:1). Андре Силва, 62 (0:2). Уджа, 86 (1:2).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Райхель, Фридрих, Гентнер, Шмидебах (Мес, 66), Гогия (Беккер, 59), Андрих, Андерссон, Бюльтер (Уджа, 66).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Хинтереггер, Дурм (Чэндлер, 77), Туре, Фернандеш, Костич, Соу, Камада (Кор, 71), Дост (Гонсалу Пасьенсия, 83), Андре Силва.

Предупреждения: Соу, 36. Андрих, 89.

Судья: Штегеманн (Германия).

27 сентября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

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