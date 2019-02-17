"Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" сыграли вничью

"Айнтрахт" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии (1:1). Голом в составе "орлов" отметился защитник Данни Да Коста, у "жеребят" отличился хавбек Денис Закария.

"Боруссия" с 43 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. "Айнтрахт" располагается на 6-й строчке, имея в активе 34 очка.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

"Айнтрахт Ф" - "Боруссия М" - 1:1 (1:0)

Голы: Да Коста, 45+1 (1:0). Закария, 82 (1:1).

"Айнтрахт Ф": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, де Гузман, Фернандеш (Виллемс, 78), Хасебе, Костич, Гачинович, Алле (Гонсалу Пасьенсия, 89), Ребич (Йович, 84).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Джонсон, Крамер (Штробль, 77), Закария, Нойхаус (Дрмич, 67), Штиндль, Херрманн (Плеа, 67), Азар.

Предупреждения: Гачинович, 33. Хасебе, 66. Крамер, 68. де Гузман, 74.

Судья: Айтекин.

17 февраля. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Commerzbank-Arena".

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