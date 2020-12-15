Хет-трик Штиндля спас «Боруссию» от поражения в матче с «Айнтрахтом»

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (3:3) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль сделал Андре Силва, еще один мяч забил Аймен Баркок. У гостей хет-трик оформил Ларс Штиндль.

«Айнтрахт» набрал 14 очков и занимает девятое место. У «Боруссии» 18 очков и шестая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

12-й тур

«Айнтрахт» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 3:3 (3:1)

Голы: Штиндль, 14 (0:1). Андре Силва, 21 — с пенальти (1:1). Андре Силва, 24 (2:1). Баркок, 32 (3:1). Штиндль, 90 — с пенальти (3:2). Штиндль, 90+5 (3:3).

«Айнтрахт»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Дурм, Роде (Да Коста, 90+2), Костич, Соу, Баркок (Камада, 90+2), Юнес (Кор, 71), Андре Силва (Ильзанкер, 84).

«Боруссия»: Зоммер, Вендт (Траоре, 83), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль, Крамер, Бенеш (Лазаро, 46), Вольф (Закария, 46), Плеа (Эмболо, 63), Тюрам.

Предупреждения: Хасебе, 13. Лайнер, 21. Абраам, 30. Кор, 74. Закария, 78. Роде, 81. Эмболо, 81. Баркок, 89. Штиндль, 90+6.

Удаление: Абраам, 81.

Судья: Кортус.

15 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».