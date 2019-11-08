Экс-игрок «Штутгарта», «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, почему его брат Вячеслав не смог закрепиться в Европе.

— Тебя позвали в «Штутгарт» вместе с братом. Это были твои условия?

— Да. Все-таки одному сложно: новые люди, язык. Брата не смотрели и взяли в Германию с моих слов, — заявил Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Брат реально был талантливее тебя?

— Мы немного разные. Все-таки он нападающий. У него взрывная скорость была, удар, техника своеобразная. Забивал по 3-4 гола за матч, его отслеживали, в газетах писали. А у меня первый год такой — ну такой.

Славу характер сгубил. Сначала облизывали-облизывали, а во взрослой команде надо доказывать. А он начал огрызаться. Как я в «Барселоне» себя вел, короче.

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