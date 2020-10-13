Алаба снова отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта

Защитник «Баварии» Давид Алаба в очередной раз отклонил предложение от клуба о продлении контракта, сообщает Marca.

Действующее соглашение 28-летнего австрийца с клубом рассчитано до конца текущего сезона. Чемпионы Германии предлагали футболисту зарплату в 11 миллионов евро по новому контракту. Однако австриец не принял это предложение.

Главными претендентами на защитника считаются «Реал» и «Барселона».

В минувшем сезоне Алаба провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.