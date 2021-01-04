Алаба пока не договорился о переходе в «Реал». Футболист хочет получать 13 миллионов евро в год
4 января 2021, 23:32
Защитник «Баварии» Давид Алаба пока что не договорился о будущем переходе в «Реал». Футболист действительно хотел бы перебраться в Испанию, но решения пока не принято. Стороны не считают, что нужно торопиться, утверждает Sky Deutschland.
Ранее сообщалось, что агент австрийца потребовал у клуба зарплату в размере 13 миллионов евро в год после уплаты налогов.
В этом сезоне футболист провел 13 матчей за «Баварию» в бундеслиге и забил один мяч.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю