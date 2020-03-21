Лотар Маттеус празднует день рождения. Чемпиону мира и Европы в составе сборной Германии исполнилось 59 лет

21 марта 1961 года в немецком Эрлангене на свет появился Лотар Герберт Маттеус, будущий рекордсмен по количеству матчей, проведенных в составе национальной сборной Германии (150).

Маттеус — один из четырех футболистов, участвовавших в 5 чемпионатах мира[ (1982, 1986, 1990, 1994, 1998). Также является рекордсменом по количеству матчей, сыгранных в финальной части чемпионатов мира (25 игр).

В 1990 году он стал игроком года в Германии и в Европе после того, как привел свою сборную к победе на чемпионате мира 1990 года. Спустя год он был признан лучшим игроком года в мире. Также в его активе победа на чемпионате Евро-1980.

Большую часть своей клубной карьеры Маттеус провел за «Баварию». Также он выступал за «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Интер» и «Нью-Йорк Метро Старз».

Маттеус 7 раз выигрывал чемпионат Германии, 3 раза — Кубок страны и Кубок немецкой лиги, брал Суперкубок Германии. Дважды выигрывал Кубок УЕФА, побеждал в чемпионате и Суперкубке Италии.