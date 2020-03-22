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18-летний защитник «Шальке» Тиав привлек внимание «Ливерпуля»

22 марта 2020, 13:06
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Защитник «Шальке» Малик Тиав заинтересовал «Ливерпуль», сообщает TalkSPORT.

По информации источника, мерсисайдцы хотят приобрести футболиста гельзенкирхенцев за 7 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Тиав провел 23 матча за молодежную команду «Шальке», на его счету 9 голов и 1 результативная передача, игрок привлекался к основному составу и один раз вышел на замену в матче бундеслиги. У 18-летнего защитника есть два гражданства: финское и немецкое.

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