18-летний защитник «Шальке» Тиав привлек внимание «Ливерпуля»

Защитник «Шальке» Малик Тиав заинтересовал «Ливерпуль», сообщает TalkSPORT.

По информации источника, мерсисайдцы хотят приобрести футболиста гельзенкирхенцев за 7 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Тиав провел 23 матча за молодежную команду «Шальке», на его счету 9 голов и 1 результативная передача, игрок привлекался к основному составу и один раз вышел на замену в матче бундеслиги. У 18-летнего защитника есть два гражданства: финское и немецкое.