120 лет назад была основана «Бавария». Самый титулованный клуб Германии

27 февраля 1900 года был основан самый титулованный клуб Германии — «Баварии». Клубу из Мюнхена исполняется 120 лет.

«Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на ее счету 29 чемпионских титулов и 19 Кубков Германии, 5 побед — в Лиге чемпионов. В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.

«Бавария» заняла 3-е место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА.