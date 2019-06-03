Юные участники "Футбола для дружбы" стали корреспондентами ведущих международных и национальных СМИ

В Седьмом сезоне Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" приняли участие 32 Юных журналиста из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Мальчики и девочки в возрасте 12 лет работали в Международном детском пресс-центре, освещая финальные мероприятия программы, которые проходили в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

Целью формата организации Международного детского пресс-центра стало погружение детей в профессиональную среду спортивной журналистики. Работа велась по четырем основным направлениям: создание новостей, фото– и видеоконтента, постов для социальных сетей. Кроме того, Юные участники готовили материалы для выпускаемой ежегодно газеты "Футбола для дружбы" и участвовали в формировании дайджестов для официального Youtube-канала программы.

30 мая ребята работали в качестве корреспондентов на площадке Международного форума "Футбол для дружбы", а 31 мая и 1 июня они освещали события Чемпионата мира по "Футболу для дружбы, в том числе самую многонациональную в мире футбольную тренировку, получившую титул Guinness world records®.

Подготовиться к работе на мероприятиях Юным журналистам помогли профессионалы из ведущих мировых СМИ. Они провели мастер-классы для детей в рамках Международного лагеря Дружбы.

В этом году Юные журналисты также впервые стали партнерами своих взрослых коллег из ведущих международных и национальных медиа. Совместно с профессионалами мальчики и девочки создавали свои первые серьезные материалы, которые будут опубликованы в СМИ. По итогам этой работы Юный журналист из Санкт-Петебурга Рафаэль Зиновьев был приглашен пройти стажировку в одном из изданий.

"В этом возрасте очень важно помогать детям развивать их таланты и показывать все грани интересных для них профессий и сфер деятельности. Международный детский пресс-центр позволил Юным журналистам не только приобрести новые навыки, но сразу применить их на практике. В учебной программе был сделан упор на современные технологии и диджитал контент – форматы, которые порой понятнее и ближе детям, чем взрослым. Навык создания контента для цифрового пространства станет отличной базой для начала профессиональную карьеры. "Футбол для дружбы" – уникальная программа, десятки детей уедут назад в свои страны с новыми знаниями, идеями и вдохновением, с невероятным опытом работы на большом мероприятии и осознанием того, что для них открыт весь мир", – сказала руководитель департамента корпоративных коммуникаций информационного агентства ТАСС Елена Джеглав.

"Я мечтаю стать корреспондентом и очень ответственно отношусь к этой цели. Возможность узнать профессиональные секреты лучших журналистов мировых СМИ меня очень обрадовала. На занятиях в лагере я усвоил много нового, и это помогло мне создать интересные материалы о мероприятиях "Футбола для дружбы". Здесь столько всего происходило! Надеюсь, мне удалось отразить атмосферу события, хотя передать ее казалось невозможным", – рассказал Юный журналист из Израиля Авив Чен.

Некоторые из Юных журналистов, освещавших финальные мероприятия Седьмого сезона "Футбола для дружбы", участвуют в программе не в первый раз и уже обладают достаточно обширным опытом корреспондентской работы. Юная журналистка из Индии Ананья Камбодж, написавшая по итогам участия в пятом сезоне "Футбола для дружбы" книгу "Мое путешествие из Мохали в Санкт-Петербург", выступила в роли главного редактора газеты "Футбола для дружбы".