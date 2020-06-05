Юные послы «Футбола для дружбы» отметили Всемирный день окружающей среды

В рамках Восьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Юные послы запустили экологическую инициативу, ставшую традиционной частью проекта.

5 июня в рамках Всемирного дня окружающей среды, установленного ООН, Юные участники программы провели вебинар F4F Speaks for Nature, посвященный заботе об экологии. В нем приняли участие дети из Пакистана, Мадагаскара, Намибии, Кот-д'Ивуара, Дании и Арубы. Ребята обсдили мировые экологические проблемы, защиту исчезающих видов животных, «зеленое искусство», возможности волонтерской помощи, а также кампании в своих странах по защите окружающей среды. Для зрителей трансляции Юные послы подготовили викторину на экологические темы. Онлайн-мероприятие стартовало 5 июня в 16.00 по московскому времени.

В социальных сетях Юные послы расскажут о своих самых любимых местах на планете, связанных с природой. По хэштегам #WORLDENVIRONMENTDAY #FORNATURE можно будет найти множество снимков природных богатств и трогательных историй из самых разных уголков земли.

Также Юные участники программы «Футбол для дружбы» призывают обратить внимание на исчезновение зеленых массивов по всему миру, и поэтому они запустили флешмоб «Посади дерево». Ребята сажают деревья или небольшие растения в саду или у себя дома, делятся процессом в социальных сетях с хэштегами #WORLDENVIRONMENTDAY #FORNATURE и призывают всех желающих присоединиться к инициативе.

«Футбол для дружбы» уделяет большое внимание защите природы. Экологическая инициатива направлена на продвижение бережного отношения к окружающей среде. С 2016 года ежегодно Юные послы вносят свой вклад в защиту природы. В 2016 ребята открыли Сад дружбы в парке Тренно в Милане, где каждая из 32 международных команд посадила свое дерево. Тридцать третье дерево было посажено детьми-инвалидами из Фонда Дона Карло Ньокки.

В 2018 году Юные послы программы привлекли внимание общественности к животным, находящимся под угрозой исчезновения. Впервые Международные сборные Дружбы были названы в честь исчезающих и редких видов животных. Тогда же во время финальных мероприятий в Москве для Юных участников были организованы экологичные маршруты с использованием автобусов с топливом на природном газе. К экоинициативе «Футбола для дружбы» присоединились национальные парки и заповедники по всему миру, в том числе в России, США, Непале и Великобритании.