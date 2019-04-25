Международный день Футбола и Дружбы отметили в школах десятков стран

25 апреля, в Международный день Футбола и Дружбы, в школах и спортивных академиях более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки состоялись встречи, тренировки и товарищеские матчи с участием Юных послов и тренеров Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", известных футболистов и официальных лиц.

В рамках Международного дня Футбола и Дружбы прошло более 200 мероприятий, в которых приняли участие более 40 000 участников. Всемирный урок Футбола и Дружбы прошел в школах Австрии, Азербайджана, Армении, Бангладеша, Белоруссии, Боливии, Великобритании, Испании, Италии, Казахстана, Литвы, Молдавии, Нигерии, Португалии, Сирии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. В Латвии и Эстонии открытый урок совместили с тренировкой для юных футболистов. В России Международный день Футбола и Дружбы провели школы, футбольные академии и клубы в 11 городах России, принимавших чемпионат мира по футболу-2018.

Среди приглашенных звезд были известные футболисты, политики и деятели культуры. Так, например, открытый урок, организованный футбольным клубом "Бананц" из Армении, посетили депутат национального собрания Армении Лусине Бадалян, актер и шоумен Егор Глумов, актер и шоумен Артем Маркосян, легенды армянского футбола Самвел Касабоглян, Арамис Тоноян и Самвел Петросян.

С инициативой поддержать Всемирный урок Футбола и Дружбы выступила Ассоциация футбола Узбекистана: после урока на спортивной базе "Чигатай" состоялся футбольный матч с участием Юных послов программы, учащихся футбольной школы и приглашенных футболистов, также прошел мастер-класс от футбольных тренеров, среди которых были известный рефери ФИФА и Азиатской конфедерации футбола Равшан Ирматов, бывшие звезды футбола и действующие футболисты сборной Узбекистана.

К Международному дню Футбола и Дружбы также присоединился Российский футбольный союз (РФС). В Доме российского футбола прошла экскурсия по музею РФС и состоялся открытый урок с участием главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, известного футболиста и офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, заместителя генерального директора РФС Александра Зоркова и Юного посла программы "Футбол для дружбы" Альберта Зиннатова.

Мероприятия Международного дня Футбола и Дружбы.

Поддержать юношеский спорт, идею уважения к разным странам и культурам и обменяться с детьми Браслетами Дружбы пришли игроки и тренеры национальной сборной по футболу Таджикистана, азербайджанского футбольного клуба "Сабах" и казахстанского футбольного клуба "Астана". О главных девяти ценностях программы "Футбол для дружбы" – дружбе, равенстве, справедливости, здоровье, мире, преданности, победе, традициях и чести – поговорили с Юными участниками игроки премьер-лиги ФК "Астана" Антонио Рукавина и Рангело Янга.

"Юношескому спорту, на мой взгляд, необходима активная поддержка со стороны профессиональных футболистов. Празднование Международного дня Футбола и Дружбы позволяет не только распространять важнейшие ценности, но и зарождать новые футбольные традиции, а создание и сохранение традиций, бережная передача опыта – это одна из составляющих исключительного профессионального роста и успеха в любом деле", – сказал Майк Пуиг, глава футбольной академии "Барселоны" (Soccer Barcelona Youth Academy) и спикер программы на Международном форуме "Футбол для дружбы".

"Я считаю, что программа "Футбол для дружбы" позволяет большему количеству ребят поверить в свои силы и учиться побеждать не только на игровом поле, но и в жизни. Научиться побеждать в юном возрасте необходимо, чтобы успех сопутствовал всю дальнейшую жизнь. Это одна из девяти ценностей, которую я был рад приобрести", – сказал Зиннатов.

Встречи со звездами национальных клубов и Юными послами программы прошли также в Македонии, Румынии и Болгарии, а известный сербский телеведущий и посол программы Иван Иванович и сербский футболист клуба "Црвена Звезда" Вуядин Савич посетили детей, проходящих лечение онкологических заболеваний. В столице Словении Любляне в этот день прошел фестиваль Футбола и Дружбы, а в Боснии и Герцеговине в турнире приняли участие 7 детских футбольных клубов. Во многих странах празднование Международного дня Футбола и Дружбы продолжалось несколько дней. В Греции и Пакистане прошли товарищеские матчи и открытые уроки с участием национальных звезд и официальных лиц. Некоторые футбольные клубы, например, венгерский "Ференцварош" пригласили Юных футболистов сопроводить основных игроков на футбольный матч в Испании, где представили ценности и символику программы "Футбол для дружбы".

Каждое мероприятие начиналось тем, что все участники, включая приглашенных гостей, обменивались Браслетом Дружбы, символом программы. Синяя нить браслета олицетворяет мирное небо над головой, а зеленая – футбольное поле, доступное для каждого.

Международный день Футбола и Дружбы учрежден в 2014 году как часть Международной социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", в которую вовлечены юные участники из разных стран и регионов мира. Помимо Всемирного урока в этот день традиционно проводятся дружеские матчи, мастер-классы и воркшопы, встречи со звездами футбола, обмен Браслетами Дружбы не только среди детей-участников, но и знаменитых представителей спортивных и общественных организаций и деятелей культуры. Финальные мероприятия Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня 2019 года.