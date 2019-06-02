"Ливерпуль" получил Кубок "Девяти ценностей"

По итогам голосования Юных участников Седьмого сезона программы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" Кубок "Девяти ценностей" был присужден "Ливерпулю". Награда ежегодно вручается самой социально ответственной футбольной команде.

В этом году ребята выбирали победителя среди клубов-участников Лиги чемпионов-2018/19.Голосование проводилось в рамках финальных мероприятий Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы"в Мадриде. Юные участники выбирали самую социально ответственную команду в Международном лагере Дружбы. В тройку лидеров, помимо победителя, вошли "Тоттенхэм" и "Барселона". Победителя определили 1 июня перед финальным матчем Чемпионата мира по "Футболу для дружбы"на футбольном поле на площади Плаза Майор.

"Ливерпуль" стал шестым по счету обладателем Кубка "Девяти ценностей". С 2015 года награду получили такие футбольные клубы, как "Барселона" (Испания), "Бавария"(Германия), "Аль-Вахда" (Сирия) и "Реал Мадрид" (Испания).

В 2018 году Юные участники "Футбола для дружбы" выбирали самую социально ответственную команду среди национальных сборных, принимавших участие в чемпионате мира по футболу. Тогда они сочли достойной Кубка "Девяти ценностей" футбольную сборную Бразилии. Торжественная церемония вручения награды состоялась в марте 2019 года в городе Порту в преддверии товарищеского матча Панама – Бразилия.

Кубок "Девяти ценностей" – это ежегодная награда программы "Футбол для дружбы". В 2015 году Кубок "Девяти ценностей" был создан известным немецким скульптором Ахимом Риппергером. Скульптура представляет собой фигуру Юного футболиста, держащего в руках Земной шар в виде футбольного мяча. Она символизирует одну из ключевых целей международной программы "Футбола для дружбы", заключающуюся в продвижении среди юного поколения базовых общечеловеческих ценностей.

Финальные мероприятия Седьмого сезона программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде в период с 28 мая по 2 июня. В них принимают участие более 800 человек из стран Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки.