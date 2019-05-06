"Хочу прокомментировать класико в Испании!"

11-летний журналист из Сирии Язан Таха в этом году отправится в Мадрид и прокомментирует финальные матчи Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы", реализуемой ПАО "Газпром". Игры чемпионата мира по "Футболу для дружбы" пройдут накануне финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе "Ваньда Метрополитано". Седьмой сезон программы, объединяющей детей и взрослых со всего мира, завершится именно там, на самой современной мадридской арене, – решающий матч главного еврокубка посетят все юные участники соревнований.

В прошлом году финальные мероприятия "Футбола для дружбы" проходили в Москве – в дни старта чемпионата мира по футболу. Язан участвовал в программе и тогда – в качестве юного журналиста.

Сейчас Таха – популярный блогер. В интервью "СЭ" он рассказал о своей мечте и друзьях, которых обрел год назад в российской столице.

– Язан, как ты стал комментатором?

– Я полюбил футбол в раннем детстве. Когда мне было около пяти лет, я уже вовсю обсуждал с папой матчи "Барселоны" и "Реала" – обожаю игры этих команд! И как-то отец решил записать на видео то, как я быстро комментирую класико. Он опубликовал это на YouTube – две видеозаписи набрали по три с лишним миллиона просмотров! После этого я решил стать профессиональным комментатором. Я уже работал на многих матчах в паре со взрослыми комментаторами на сирийском и кувейтском телевидении.

– Какой матч тебе больше всего запомнился?

– Мой любимый матч – встреча сборных Сирии и Японии в январе 2011-го на Кубке Азии. Наша команда проиграла со счетом 1:2, но от гола Фираса Аль-Хатиба я пришел в восторг! А еще мне очень понравился матч между "Барселоной" и "Реалом" в 2015-м, когда каталонцы выиграли на "Сантьяго Бернабеу" 4:0! Я вообще болею за "Барсу" и обожаю комментировать игры испанского чемпионата. Там всегда великолепный футбол и прекрасная атмосфера.

– Год назад ты приезжал в Москву на шестой сезон программы "Футбол для дружбы". Какое впечатление на тебя произвела наша страна?

– Россия – великолепная, вы провели отличный чемпионат мира. Нас всех прекрасно приняли в Москве. Я был счастлив, что прилетел в Россию и получил возможность обрести новых друзей. Конечно, я рад и тому, что посетил матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. В "Лужниках" было почти 80 тысяч зрителей! Это были удивительные эмоции.

– С кем ты познакомился год назад?

– У меня теперь есть друзья из Марокко, Ганы, Бразилии, Германии, Мексики, Испании и, конечно же, из России. Мне и не перечислить всех, с кем я общался год назад, но со многими мы и сейчас регулярно созваниваемся и переписываемся в соцсетях.

– С кем из известных футболистов ты виделся в Москве?

– О, там было очень много больших игроков! Например, Икер Касильяс, Ривалдо, Мичел Сальгадо… С Марселем Десайи мы даже немного пообщались.

– В мае в Мадриде пройдет финальный этап седьмого сезона программы "Футбол для дружбы". Чем ты будешь там заниматься?

– В прошлом году я комментировал финальные игры турнира. Мне очень понравилось! В Мадриде я снова буду комментировать матчи. Надеюсь, что мы все увидим красивый футбол. А 1 июня я отправлюсь на стадион "Ваньда Метрополитано", где пройдет финал Лиги чемпионов.

– На твой взгляд, кто в нем сыграет?

– Я очень хочу, чтобы в финал вышла "Барселона"! Думаю, она пройдет "Ливерпуль". Между "Тоттенхэмом" и "Аяксом" выберу голландцев. Это будет отличная игра! Еще я рассчитываю повстречаться в Мадриде с Месси и Криштиану Роналду.

– Но "Ювентус" уже вылетел…

– Я знаю, но уверен, что Роналду не сможет пропустить финал Лиги чемпионов в Мадриде!

– Ты сам наверняка не только комментируешь, но и играешь в футбол.

– Разумеется! В футбол играю с самого детства – сейчас занимаюсь в академии "Страйкерс". Играю на позиции плеймейкера – больше люблю отдавать передачи и обводить соперников, чем забивать голы. Но, конечно, нередко поражаю ворота!

– Какая у тебя мечта?

– Вообще я хочу посетить Францию – мне очень нравится культура этой страны. А профессиональная мечта – когда-нибудь стать комментатором на испанском телевидении и отработать матч "Барселоны" и "Реала" вживую. Чувствую, это будет незабываемо! (Гоша Чернов)