Чемпионат мира по "Футболу для дружбы" впервые будет транслироваться онлайн

"Футбол для дружбы" объединяет 211 стран и регионов мира.

Впервые в истории Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" состоится онлайн-трансляция финальной игры. Соревнование, в котором примут участие Юные футболисты в возрасте 12 лет, будет проходить в Мадриде 31 мая и 1 июня.

Трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении "Футбола для дружбы" в разделе F4F Video Channel.

31 мая зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул Guinness world records®. 1 июня будет вестись трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы" на футбольном поле UEFA Pitch в Мадриде – на площади Плаза-Майор. Финальные мероприятия посетят Глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.

Онлайн-трансляция позволит зрителям со всего мира стать свидетелями главного соревнования Седьмого сезона программы. Мальчики и девочки из разных стран объединятся в 32 Международные сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы.

Состав сборных традиционно был определен на Открытой жеребьевке. Каждая команда объединяет мальчиков и девочек разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к Чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают Юные тренеры.

В рамках экологической инициативы "Футбола для дружбы" все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: "Дальневосточный Аист", "Амстердамский Альбатрос", "Снежный Барс", "Шиншилла", "Красная панда", "Европейская норка", "Тасманский дьявол", "Индийский слон", "Фосса", "Филиппинский крокодил", "Яванский ящер", "Гигантский броненосец" и другие.

В завершение Седьмого сезона участники итоговых мероприятий посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде, в нем сыграют английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".