Уругвай в товарищеском матче обыграл Перу

Сборная Уругвая в товарищеском матче обыграла команду Перу — 1:0. На 17-й минуте отличился 19-летний нападающий Брайан Родригес. В составе перуанцев на замену вышел полузащитник «Краснодара», выступающий на правах аренды за «Сантос» Кристиан Куэва.

Товарищеские матчи

Уругвай — Перу — 1:0 (1:0)

Гол: Б..Родригес, 17.

Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Винья (Лаксальт, 79), Весино (Бентанкур, 67), Торрейра, Вальверде, Гомес, Б..Родригес (Нандес, 62), Лосано (Х.Родригес, 75).

Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Самбрано (Сантамария, 69), Тапия, К.Гонсалес, Баллон (Рейна, 63), Коста (Куэва, 58), Каррильо (Оберг, 78), Герреро.

Предупреждения: Самбрано, 10. Коста, 49. Касерес, 84. Бентанкур, 88. Адвинкула, 88.

Судья: Саманьего (Парагвай).

12 октября. Монтевидео. Стадион «Centenario».