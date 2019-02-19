"Уфа" проиграла тбилисскому "Локомотиву"

"Уфа" с минимальным счетом уступила тбилисскому "Локомотиву" в товарищеском матче (0:1). Оба клуба остались в меньшинстве на 74-й минуте встречи.
"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков после 17 туров.
Товарищеские матчи
"Уфа" - "Локомотив Тб" - 0:1 (0:0)
Гол: Шониа, 56.
"Уфа": Шафинский, Аликин, Йокич, Пуцко, Живоглядов, Неделчару, Пауревич, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.
Удаления: (Уфа), 74. (Локомотив Тб), 74.
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