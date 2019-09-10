Уэльс одолел Белоруссию, Дэниэл Джеймс забил 4-й гол в 6 последних матчах
Сборная Уэльса обыграла Белоруссию в товарищеском матче — 1:0. Единственный мяч провел Дэниэл Джеймс. Хавбек «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола в шести последних встречах.
За белорусов на поле вышли Станислав Драгун (экс- «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург»), Сергей Политевич (экс-«Крылья Советов»), Игорь Стасевич (экс-«Волга»), Максим Скавыш (экс-«Балтика») и Иван Маевский (экс-«Анжи»).
Товарищеский матч
Уэльс — Белоруссия — 1:0 (1:0)
Гол: Джеймс, 17.
Уэльс: Уорд, Дэйвис (Гантер, 90+1), Робертс, Родон, Мефам (Локьер, 77), Аллен, Уильямс, Джеймс (Бэйл, 50), Моррелл, Уилсон (Волкс, 89), Мур (Воукс, 75).
Белоруссия: Плотников, Политевич, Поляков, Волков, Золотов, Бага (Драгун, 71), Яблонский (Маевский, 46), Бахар (В.Климович, 84), Ковалев (Эбонг, 46), Скавыш (Печенин, 76), Сигневич (Стасевич, 70).
Предупреждение: Золотов, 57.
Судья: Коллам (Шотландия).
9 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».