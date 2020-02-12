Тульский «Арсенал» уступил «Шахтеру» из Солигорска в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» проиграл «Шахтеру» из Солигорска в товарищеском матче со счетом 2:3. В составе тульской команды отличились нападающий Евгений Луценко и полузащитник Горан Заушич.

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«Арсенал» — «Шахтер С» — 2:3 (1:3)

Голы: Луценко, 18 (1:0). Кендыш, 28 (1:1). Бодул, 34 (1:2). Бодул, 45 (1:3). Чаушич, 48 (2:3).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Ковалев, 74), Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Костадинов, Ломовицкий, Чаушич, Луценко (Минаев, 74), Лесовой (Банда, 77).

Предупреждение: Лесовой, 26.

12 февраля. Лара. Стадион СК «Мардан».