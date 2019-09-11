США ушли от поражения в матче с Уругваем

Сборные США и Уругвая разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Уругваец Бриан Родригес в начале второго тайма открыл счет, а в концовке встречи Джордан Моррис сравнял счет.

В другой встрече Эквадор разгромил Боливию (3:0).

Товарищеский матч

США — Уругвай — 1:1 (0:0)

Голы: Б. Родригес, 50 (0:1). Моррис, 79 (1:1).

США: Гьюзан, Рим, Лонг (Робинсон, 65), Дест (Ловиц, 70), Кэннон (Лима, 75), Ллетджет, Рольдан, Юэилл, Бойд (Бэйрд, 65), Саджент (Зардес, 75), Моррис (Помыкал, 85).

Уругвай: Муслера, Касерес, Коатес, Хименес, Винья, Весино, Де Арраскаэта, Вальверде, Бентанкур (Нандес, 83), Б..Родригес (Лосано, 62), Х.Родригес (Гомес, 87).

Судья: Монтеро (Коста-Рика).

Сент-Луис. Стадион «Буш-стэдиум».

Эквадор — Боливия — 3:0 (0:0)

Голы: Эстрада, 49 (1:0). Сорноса, 72 — с пенальти (2:0). Плата, 86 (3:0).

Судья: Гальо (Колумбия).

Куэнка. Стадион «Алехандро Серрано Аилар».