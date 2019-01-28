США разгромили Панаму в товарищеском матче

Сборная США обыграла Панаму в товарищеском матче - 3:0. Игра состоялась в Финиксе.

По голу в этой игре забили Джордже Михайлович, Уокер Циммерман и Кристиан Рамирес.

Товарищеский матч

США - Панама - 3:0 (1:0)

Голы: Михайлович, 40 (1:0). Циммерман, 80 (2:0). Рамирес, 89 (3:0).

США: Стеффен (Джонсон, 74), Циммерман, Лонг, Лима, Ловиц, Михайлович (Ллетджет, 62), Брэдли (Трапп, 84), Рольдан, Зардес (Рамирес, 84), Эбобисс (Льюис, 66), Бэйрд (Арриола, 75).

Судья: Эскобедо (Мексика).

28 января. Глендейл. Стадион "State Farm Stadium".