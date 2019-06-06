США проиграли Ямайке, Гондурас ушел от поражения в матче с Парагваем

Сборная США проиграла команде Ямайки в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил нападающий "Домжале" Шамар Николсон.

В другой встрече Парагвай и Гондурас сыграли вничью (1:1). Парагваец Оскар Кардосо с пенальти на 15-й минуте открыл счет. Гондурасцы отыгрались в конце второй половины.

Товарищеский матч

США – Ямайка – 0:1 (0:0)

Гол: Николсон, 60.

США: Стеффен, Рим (Лима, 59), Гонсалес, Миязга (Картер-Викерс, 72), Робинсон (Ловиц, 80), Арриола (Гьяу, 72), Рольдан (Холмс, 66), Трапп, Михайлович, Юэилл (Амон, 59), Саджент.

Судья: Уорд (Сент-Киттс и Невис).

Вашингтон. Стадион "Ауди Фил".

GOOOOOOLAAAAZOOOOOOO DE JAMAICA! Shamar Nicholson with a blow that surprises the American goalkeeper 🔥🔥🔥@USMNT🇺🇸 0-1 🇯🇲 . Jamaica pic.twitter.com/1TyUB6TCxF — All sports highlights (@alex59995309) 6 июня 2019 г.

Парагвай - Гондурас - 1:1 (1:0)

Голы: Кардосо, 15 - с пенальти (1:0). Фигероа, 75 (1:1).

Парагвай: Агилар, Торрес, Бальбуэна, Вальдес, Эскобар, Ортис, Р.Рохас (Ромеро, 83), М.Рохас (Санчес, 70), Кардосо (Сантандер, 46), Итурбе (Гонсалес, 46), Домингес (Перес, 64).

Предупреждение: Р.Рохас, 21.

Судья: Гамбоа (Чили).

Сьюдад дель Эсте. Стадион "Антонио Аранда".