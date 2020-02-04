«Сочи» в товарищеском матче обыграл молодежную команду «Гремиу Новоризонтину»

«Сочи» в рамках второго тренировочного сбора в Турции одержал победу над молодежной командой «Гремиу Новоризонтину» — 2:1.

В составе победителей отличились нападающие Виктор Морозов и Александр Карапетян.

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«Сочи» — «Гремиу Новоризонтину U21» — 2:1 (1:1)

Голы: Unknown, 16 (0:1). Морозов, 38 (1:1). Карапетян, 50 (2:1).

«Сочи»: Н.Заболотный, Калугин, Шакуро, Коркин, Миладинович, Померко, Мостовой, Колдунов, Бахтияров, Боковой, А.Заболотный.

4 февраля.