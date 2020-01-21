Слуцкий выиграл первый матч во главе «Рубина»

«Рубин» одержал победу над «Лехией» (1:0) в товарищеском матче. Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.

Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала первой в «Рубине».

Товарищеский матч

«Лехия» (Польша) — «Рубин» (Россия) — 0:1 (0:1)

Гол: Подберезкин, 34.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Плиев, Поярков (Степанов, 46), Данченко (Самошников, 46), Коновалов (Тарасов, 46), Подберезкин (Башкиров, 46), Кварацхелия (Зуев, 46), Макаров (Ташаев, 46), Давиташвили (Закиров, 58), Марков (Игнатьев, 46).