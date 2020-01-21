Слуцкий выиграл первый матч во главе «Рубина»
21 января 2020, 16:50
«Рубин» одержал победу над «Лехией» (1:0) в товарищеском матче. Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин.
Для главного тренера казанцев Леонида Слуцкого эта победа стала первой в «Рубине».
Товарищеский матч
«Лехия» (Польша) — «Рубин» (Россия) — 0:1 (0:1)
Гол: Подберезкин, 34.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Плиев, Поярков (Степанов, 46), Данченко (Самошников, 46), Коновалов (Тарасов, 46), Подберезкин (Башкиров, 46), Кварацхелия (Зуев, 46), Макаров (Ташаев, 46), Давиташвили (Закиров, 58), Марков (Игнатьев, 46).
Есть первая победа на сборах и первая победа Леонида Слуцкого в «Рубине»! — 1:0 ??#РубинЛехия | #FCRK pic.twitter.com/luMgK2UcDG— «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2020
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