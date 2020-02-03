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Шюррле, скорее всего, уже не сыграет на турнире в Дохе из-за повреждения стопы

3 февраля 2020, 16:39
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о состоянии здоровья форварда Андре Шюррле. 29-летний немец получил травму в субботнем матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова» (2:1).

— Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе. У него повреждение правой стопы. Восстановление займет около 5-10 дней, скорее всего, на турнире он уже не сыграет, — сказал Лисин в эфире программы «Все на Матч».

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