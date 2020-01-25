Сергей Семак: «Товарищеских матчей на сборе в Испании будет не два, а больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе после товарищеского матча против «Зальцбурга» (3:6) подчеркнул, что на сборе в Испании команда должна провести больше чем два спарринга.

1 февраля «Зенит» встретится с люксембургским «Дюделанжем», 9 февраля у сине-бело-голубых запланирована игра с ЦСКА.

— После первого контрольного матча (питерцы разгромили катарский клуб «Аль-Увайнах» со счетом 10:0. — Прим. «СЭ») вы говорили, что игра с «Зальцбургом» даст больше пищи для размышлений.

— Конечно, эта игра дала больше пищи для размышлений. Сразу видно, кто в каком состоянии находится. Мы посмотрели многих ребят на определенных позициях, поэтому с точки зрения информативности, конечно, сегодня было очень много моментов как со знаком минус, так и со знаком плюс. Понятно, что кому-то сложно пришлось, на то есть разные причины, но в целом информации очень много.

— Вопрос по поводу сборов: все ли из запланированного удалось выполнить? Довольны ли вы тем, как прошли тренировочные сборы?

— Да. Все, что мы запланировали, было выполнено, весь объем работы. Что касается тренировочного процесса, то абсолютно все нормально, без серьезных травм. Будем планомерно готовиться к возобновлению чемпионата — времени еще очень и очень много.

— Сказалось ли в сегодняшнем матче то, что «Зальцбург» раньше начинает сезон и сейчас находится на другой стадии подготовки?

— Что касается игры, то «Зальцбург» сегодня выглядел свежее. Не знаю, насколько на это повлиял календарь австрийского чемпионата — у каждой команды свой план и степень готовности на тот или иной матч. Да, сегодня они выглядели быстрее и живее нас, но это рабочий процесс, подготовительный этап, и мы этому вопросу не уделяем большого внимания.

— На сборе в Испании у «Зенита» запланированы два матча — с «Дюделанжем» и ЦСКА. Стоит ли ожидать других товарищеских матчей?

— Да, их будет больше. Мы хотим играть двумя составами, чтобы как можно больше футболистов получили игровую практику. Сейчас мы в поисках клубов для проведения спаррингов. Однозначно, что их будет больше, а не только два.