Сербия обыграла Парагвай благодаря голу Митровича

Сборная Сербии в домашнем товарищеском матче обыграла команду Парагвая — 1:0. Хозяева вырвали победу на 90-й минуте благодаря точному удару нападающего Александра Митровича. На 53-й минуте был удален Мигель Альмирон.

Товарищеские матчи

Сербия — Парагвай — 1:0 (0:0)

Гол: А.Митрович, 90.

Сербия: Райкович (Роцков, 89), Коларов (Родич, 66), Младенович (Милунович, 66), С.Митрович, Милетич (Гобелич, 46), Ляич, Максимович (Гудель, 66), Гачинович, Миливоевич (Лукич, 46), А.Митрович, Радоньич.

Парагвай: Фернандес, Гомес, Алонсо, Риверос, Рохас, Альмирон, Паредес (Эспиноса, 59), Морель, Вильясанти, Гонсалес (Санчес, 84), Санабрия (Лескано, 71).

Предупреждения: Альмирон, 43. Гомес, 51. Максимович, 62. Вильясанти, 68. Гонсалес, 74. Гачинович, 80. Алонсо, 90.

Удаление: Альмирон, 53.

Судья: Кайтазович (Словения).

10 октября. Крушевац. Стадион «Mladost Stadium».