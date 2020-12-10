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Сборная США забила 6 голов Сальвадору

10 декабря 2020, 18:34

Сборная США разгромила Сальвадор в товарищеском матче — 6:0. В составе американской команды играли только футболисты из MLS. Дубль оформил Крис Мюллер.

Товарищеский матч

США — Сальвадор — 6:0 (5:0)

Голы: Арриола, 17 (1:0). К. Мюллер, 20 (2:0), Ллетгет, 23 (3:0). К. Мюллер, 25 (4:0). Акинола, 27 (5:0). Ааронсон, 50 (6:0).

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