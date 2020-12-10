Сборная США забила 6 голов Сальвадору
Сборная США разгромила Сальвадор в товарищеском матче — 6:0. В составе американской команды играли только футболисты из MLS. Дубль оформил Крис Мюллер.
Товарищеский матч
США — Сальвадор — 6:0 (5:0)
Голы: Арриола, 17 (1:0). К. Мюллер, 20 (2:0), Ллетгет, 23 (3:0). К. Мюллер, 25 (4:0). Акинола, 27 (5:0). Ааронсон, 50 (6:0).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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