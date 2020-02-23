Сборная Белоруссии обыграла Узбекистан в товарищеском матче
23 февраля 2020, 20:38
Сборная Белоруссии одержала победу над Узбекистаном (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в Аль-Али (ОАЭ).
Единственный гол забил бывший полузащитник московского «Динамо» Павел Нехайчик.
Товарищеские матчи
Узбекистан — Белоруссия — 0:1 (0:1)
Гол: Нехайчик, 26.
Белоруссия: Павлюченко, Политевич, Матвейчик, Бурко (Швецов, 90), Павловец, Стасевич, Нехайчик (Карпович, 89), Драгун, Корзун (Лисакович, 67), Кендыш, Лаптев (Подстрелов, 79).
Предупреждения: Лаптев, 49. Кендыш, 73.
Судья: Аль-Али (ОАЭ).
23 февраля. Шарджа. Стадион «Аль-Хамрия».
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