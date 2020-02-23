Сборная Белоруссии обыграла Узбекистан в товарищеском матче

Сборная Белоруссии одержала победу над Узбекистаном (1:0) в товарищеском матче. Встреча прошла в Аль-Али (ОАЭ).

Единственный гол забил бывший полузащитник московского «Динамо» Павел Нехайчик.

Товарищеские матчи

Узбекистан — Белоруссия — 0:1 (0:1)

Гол: Нехайчик, 26.

Белоруссия: Павлюченко, Политевич, Матвейчик, Бурко (Швецов, 90), Павловец, Стасевич, Нехайчик (Карпович, 89), Драгун, Корзун (Лисакович, 67), Кендыш, Лаптев (Подстрелов, 79).

Предупреждения: Лаптев, 49. Кендыш, 73.

Судья: Аль-Али (ОАЭ).

23 февраля. Шарджа. Стадион «Аль-Хамрия».