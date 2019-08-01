"Салах готов бегать целый день". Клопп подвел итог матча "Ливерпуля" с "Лионом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после товарищеского матча с "Лионом" (3:1) выразил восхищение действиями нападающего Мохамеда Салаха.

- Думаю, что Салах готов бегать весь день, что, конечно же, нам помогает, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" специалиста. - Это делает поле более открытым для нас и позволяет нам играть в разный футбол, а не только лишь искать пространство между линиями. Это очень важный элемент нашей игры.

Многие ребята сыграли с "Лионом" хорошо. Последние 30 минут матча ребята провели собранно и уверенно. Они играли в таком сочетании всего пару раз, однако прекрасно выглядели вместе, и это очень хорошо, но я знаю, что нам нужно сыграть гораздо лучше для того, чтобы у нас были шансы против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Ранее Клопп заявил, что нападающие Салах, Садио Мане и Роберту Фирмину могут не сыграть в матче Суперкубка Англии против "Манчестер Сити". Игра состоится 4 августа на "Уэмбли".