19:07 19 февраля | Футбол — Товарищеские матчи

Помазун и Обляков - в старте ЦСКА на матч с "Картахеной"

Обсудить
0

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против испанского клуба "Картахена". С первых минут встречу начнут голкипер Илья Помазун и хавбек Иван Обляков.

Состав ЦСКА: Помазун - Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон - Обляков, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Сигурдссон - Чалов.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров.

Картахена - ЦСКА

Все о товарищеских матчах - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы других СМИ