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Победа «Зенита» над ЦСКА в товарищеском матче: как это было

10 февраля 2020, 11:11
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ЦСКА на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор товарищеского матча с «Зенитом» (2:3).

Встреча проходила в испанской Ла-Нусии. Петербургская команда проигрывала со счетом 0:2 после первого тайма. В составе армейцев отличились форвард Федор Чалов и хавбек Кристиян Бистрович.

У «Зенита» во второй половине встречи дважды забил нападающий Артем Дзюба и один гол на счету форварда Сердара Азмуна.

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