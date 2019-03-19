Пике, Хави и Кркич вызваны в сборную Каталонии на матч с Венесуэлой

Опубликован список футболистов сборной Каталонии футболистов, вызванных на товарищеский матч со сборной Венесуэлы.
Как сообщает Sport.es, впервые получил вызов защитник "Барселоны" Жерар Пике, ранее завершивший карьеру в сборной Испании. Кроме того, вызван легендарный футболист "Барселоны" Хави, ныне выступающий в Катаре за "Аль-Садд", а также Боян Кркич ("Стоук Сити") и Жерар Деулофеу ("Эвертон").
Состав сборной Каталонии
Вратари: Жорди Масип ("Вальядолид"), Альберто Гарсия ("Райо Вальекано").
Защитники: Жерар Пике ("Барселона"), Марк Муньеса ("Жирона"), Марк Бартра ("Бетис"), Дидак Вила ("Эспаньол"), Мартин Монтойя ("Брайтон"), Алекс Морено ("Райо Вальекано"), Алеиш Видаль ("Севилья").
Полузащитники: Хави ("Аль-Садд"), Оскар Мелендо ("Эспаньол"), Жоан Жордан ("Эйбар"), Ориоль Ромеу ("Саутгемптон"), Пере Понс ("Гранада"), Алеиш Гарсия ("Райо Вальекано"), Алекс Гранель ("Жирона"), Рубен Алькарас ("Вальядолид").
Нападающие: Серхио Гарсия ("Эспаньол"), Боян Кркич ("Стоук Сити"), Энрик Гальего ("Уэска"), Жерар Деулофеу ("Уотфорд").
Матч Каталония - Венесуэла состоится в Жироне 25 марта.