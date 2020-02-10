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Перед товарищеским матчем с «Рандерс» игроки «Ростова» прогулялись по побережью Сиде

10 февраля 2020, 11:50
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«Ростов» опубликовал в своем Instagram фотографии с прогулки по побережью Сиде — таким оригинальным образом команда готовится к товарищескому матчу с «Рандерс».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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