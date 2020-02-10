Перед товарищеским матчем с «Рандерс» игроки «Ростова» прогулялись по побережью Сиде
10 февраля 2020, 11:50
«Ростов» опубликовал в своем Instagram фотографии с прогулки по побережью Сиде — таким оригинальным образом команда готовится к товарищескому матчу с «Рандерс».
Перед контрольным матчем с «Рандерсом» прогулялись по побережью Сиде ???— Football Club Rostov (@rostovfc) February 10, 2020
Встреча начнется в 15:00. #РостовМ #МолодежкаРостова pic.twitter.com/NWbQClNti9
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