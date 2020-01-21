«Оренбург» проиграл «Славии» в товарищеском матче

«Оренбург» проиграл «Славии» из Софии (2:3) в товарищеском матче. Игра прошла в турецком Белеке.

Товарищеские матчи. Клубы

«Славия Сф» — «Оренбург» — 3:2 (1:0)

Голы: Кирилов, 44 (1:0). Стоев, 62 (2:0). Зотов, 75 (2:1). , 84 (3:1). Кулишев, 90 — с пенальти (3:2).

«Оренбург»: Ландаков, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Готлиб, Черных, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Силла.

21 января. Белек. Стадион «Поле отеля Глория Серенити».