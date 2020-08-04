Новиков считает, что на поражение «Динамо» от «Химок» нужно реагировать спокойно

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказал мнение, что поражение в товарищеском матче с «Химками» (0:2) — не повод для беспокойства.

«На результат нужно реагировать спокойно, потому что это была товарищеская игра, — сказал Новиков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Если посмотреть на наш состав, то мы увидим, что он далек от оптимального. Большие проблемы образовались на этой неделе, микротравмы получили определенные игроки. Поэтому мы предоставили им паузу и дали возможность проявить себя молодым ребятам и тем ребятам, которые вернулись из аренд.

Поэтому задачи на игру касались просмотра этих ребят, чтобы определиться, кто из них может помочь нам в этом сезоне, а кто нет; а также отработать определенные действия на футбольном поле, посмотреть, в каком физическом состоянии мы находимся. Эти задачи мы выполнили, кроме основной — поражение 0:2. Естественно, мы хотели выиграть. Не получилось, но главное — это сезон. Задачи, которые были поставлены на игру с «Химками», мы выполнили. Мы получили пищу для размышлений. Есть вещи, которые нам нужно поправить, чтобы двигаться дальше».

Дубль в составе победителей сделал Мохамед Конате.