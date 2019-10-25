Неймар не вызван в сборную Бразилии на матч с Аргентиной

Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Аргентиной и Кореей. В национальную команду не было вызвано ни одного футболиста из местного чемпионата. Также в играх не примет участия капитан сборной Неймар, получивший в составе «ПСЖ» травму.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Алиссон («Ливерпуль», Англия), Даниэл Фузато («Рома», Италия);

Защитники: Данилу, Алекс Сандру (оба — «Ювентус», Италия), Эмерсон («Бетис», Испания), Ренан Лоди, Фелипе (оба — «Атлетико», Испания), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Эдер Милитау («Реал», Испания);

Полузащитники: Каземиру («Реал», Испания), Артур («Барселона», Испания), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Дуглас Луис («Астон Вилла», Англия), Филиппе Коутинью («Бавария», Германия), Лукас Пакета («Милан», Италия);

Нападающие: Родригу («Реал», Испания), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия), Ришарлисон («Эвертон», Англия), Виллиан («Челси», Англия), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Давид Нерес («Аякс», Голландия).

С Аргентиной Бразилия сыграет 15 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а с Кореей — 19 ноября в Дубае (ОАЭ).