06:36 | Футбол — Товарищеские матчи

Неймар на костылях покинул стадион после матча с Катаром. Видео

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Нападающий сборной БразилииНеймар на костылях покинул стадион после товарищеского матча против Катара (2:0). На 21-й минуте его заменили на Эвертона из-за травмы правой ноги. Игрок отправился в раздевалку при помощи сотрудников команды. Сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

Неймар получил травму и не смог покинуть поле самостоятельно. Видео

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