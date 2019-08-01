"Не собираюсь никого удерживать в "Реале". Зидан - о ситуации с Бэйлом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы над "Фенербахче" (5:3) в матче за третье место на турнире Audi Cup прокомментировал ситуацию с нападающим Гаретом Бэйлом, который может перейти в китайскую команду, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Ранее стало известно, что Бэйл отказался принимать участие в турнире Audi Cup. 30-летний игрок так отреагировал на срыв его перехода в китайский клуб "Цзянсу Сунин".

"Бэйл тренируется в Мадриде. Не знаю, что там сейчас происходит. Сейчас я здесь со своими футболистами и думаю о команде. Не собираюсь никого удерживать в "Реале". Гарет остался в Мадриде, надеюсь, что он тренировался. Больше никаких вопросов по этой теме, пожалуйста", – приводит слова Зидана пресс-служба "Реала".

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