Мексика обыграла Венесуэлу

Сборная Мексики переиграла Венесуэлу в товарищеском матче (3:1). Венесуэльцы открыли счет, но затем трижды пропустили.

Товарищеский матч

Мексика – Венесуэла – 3:1 (1:1)

Голы: Мурильо, 18 (0:1). Альварадо, 32 (1:1). Писарро, 54 (2:1). Гуардадо, 76 (3:1).

Мексика: Ороско, Араухо, Рейес, Альварес (Э.Морено, 31), Наварро (Санчес, 68), Писарро (Пинеда, 55), Гутьеррес (Гуардадо, 68), Гальярдо, Альварадо (Антуна, 68), Родригес, Хименес (Вега, 82).

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Вильянуэва, Осорио, Эрнандес, Ринкон, Эррера (Аньор, 60), Х.Морено, Рондон (Мартинес, 46), Мачис (Саварино, 46), Мурильо (Пеньяранда, 75. Аристегьета, 86).

Предупреждения: Гутьеррес, 41. Ринкон, 44. Росалес, 61.

Судья: Анкел (США).

6 июня. Атланта. Стадион Mercedes-Benz Stadium.