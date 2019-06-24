Легенды "Реала" обыграли "Челси", у Морьентеса и Рауля по дублю

В товарищеском матче ветераны "Реала" обыграли легенд "Челси" – 5:4. В составе победителей дублями отметились Рауль и Фернандо Морьентес, также отличлся Кристиан Карамбе. У лондонцев забивали Андрей Шевченко, Густаво Пойет, Флоран Малуда и Вильям Галлас.

Клод Макелеле и Рикарду Карвалью сыграли за обе команды.

Товарищеские матчи

Легенды "Реала" – Легенды "Челси" 5:4

Голы: Рауль, 12, 51, с пенальти, Морьентес, 14, 19, Карамбе, 36 – Шевченко, 23, с пенальти, Пойет, 24, Галлас, 46, Малуда, 65.