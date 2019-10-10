Косово с Бернардом Беришей обыграло Гибралтар
10 октября 2019, 21:15
Сборная Косово обыграла Гибралтар в товарищеском матче — 1:0. В составе косоваров появился форвард «Ахмата» Бернард Бериша.
Товарищеский матч
Косово — Гибралтар — 1:0 (0:0)
Гол: Хасани, 69.
Косово: Уйкани, Хадергьонай, Джемайли, Дрешевич, В.Бериша (Воца, 63), Кололли (Пакарада, 46), Раскай, Муслия (Хасани, 46), Нухиу, Б.Бериша (Рашани, 46), Жегрова (Кастрати, 46).
Гибралтар: Голдвин (Коулинг, 46. Кафер, 77), Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Бритто (Понс, 58), Муэли (Джолли, 75), Э.Эрнандес, Бадр, Кашаро (Э.Эрнандес, 58), Де Барр (Кумбс, 58).
Предупреждения: Кашаро, 33. Коулинг, 58.
Судья: Джая (Албания).
10 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».