«Зенит-2» на сборе в Турции проводит контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».

Нападающий Александр Кокорин вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника. Во втором тайме он сделал дубль за 2 минуты.

Стартовый состав «Зенита-2»: Рыбиков — Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания — Сергеев, Кравцов, Кокорин — Тарасов, Погорелов, Ильин.

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».