«Кальмар» с братом Расмуса Эльма разгромил «Йенчепинг»

«Кальмар» разгромил «Йенчепинг» в товарищеском матче — 3:0. В составе победителей на поле вышел старший брат экс-хавбека ЦСКА Расмуса Эльма Виктор Эльм. Сам Расмус Эльм до начала этого года также выступал в «Кальмаре», но завершил карьеру.

Чемпионат Швеции, как и большинство других турниров, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Швеция

Товарищеский матч

«Кальмар» — «Йенчепинг" — 3:0 (2:0)

Голы: Крона, 34 (1:0). Рафаэл, 39 (2:0). Арокойо, 73 (3:0).