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Источник: товарищеский матч «Спортинг» — «Наполи» отменен из-за коронавируса в португальском клубе

13 сентября 2020, 17:24
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Товарищеский матч между «Спортингом» и «Наполи» отменен из-за коронавируса игроков лиссабонцев, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, трое игроков «Спортинга» сдали положительные тесты на коронавирус, они уже изолированы. Неаполитанцы уже прибыли в Лиссабон и надеются, что смогут провести тренировку на стадионе.

Товарищеский матч должен был пройти сегодня и начаться в 21:30 мск.

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