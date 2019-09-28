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Икарди, Агуэро и Ди Мария — вне состава сборной Аргентины, Понсе не вызван в молодежную команду

28 сентября 2019, 06:28
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Сборная Аргентины в официальном Twitter опубликовала состав на октябрьские контрольные матчи. Двукратные чемпионы мира встретятся с командами Эквадора и Германии.

В заявку не попали игроки «ПСЖ» Мауро Икарди и Анхель Ди Мария, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Лионель Месси продолжает отбывать дисквалификацию.

На сентябрьские матчи в состав молодежной сборной вызывался форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе. На этот раз его нет в заявке.

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