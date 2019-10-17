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Голы Гову и Янник Ноа принесли «Варьете» победу в благотворительном матче, приуроченном к дню рождения Дешама

17 октября 2019, 00:09
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«Варьете», за который выступают бывшие спортсмены, провел благотворительный матч против «Байонны». Встреча была приурочена к 51-летию Дидье Дешама, который сам играет за команду, и завершилась победой со счетом 4:1. Голами отметились экс-нападающий сборной Франции Сидней Гову, экс-теннисист Янник Ноа и Фредерик Пикьонн, оформивший дубль.

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