Голы Гову и Янник Ноа принесли «Варьете» победу в благотворительном матче, приуроченном к дню рождения Дешама

«Варьете», за который выступают бывшие спортсмены, провел благотворительный матч против «Байонны». Встреча была приурочена к 51-летию Дидье Дешама, который сам играет за команду, и завершилась победой со счетом 4:1. Голами отметились экс-нападающий сборной Франции Сидней Гову, экс-теннисист Янник Ноа и Фредерик Пикьонн, оформивший дубль.