Голландия и Испания проведут товарищеский матч 29 марта

Сборные Голландии и Испании проведут товарищеский матч 29 марта 2020 года, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Обе команды вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Голландцы попали в группу C с Украиной, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций из группы A или D.

Испания попала в группу E со Швецией, Польшей и победителем плей-офф Лиги наций B.