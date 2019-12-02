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Голландия и Испания проведут товарищеский матч 29 марта

2 декабря 2019, 18:06
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Сборные Голландии и Испании проведут товарищеский матч 29 марта 2020 года, сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Обе команды вышли в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Голландцы попали в группу C с Украиной, Австрией и победителем плей-офф Лиги наций из группы A или D.

Испания попала в группу E со Швецией, Польшей и победителем плей-офф Лиги наций B.

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