Гол нападающего "Краснодара" принес Перу победу над Коста-Рикой

Сборная Перу обыграла Коста-Рику в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий "Краснодара" Кристиан Куэва, который сейчас выступает на правах аренды за "Сантос"​.

Товарищеский матч

Перу - Коста-Рика - 1:0 (0:0)

Гол: Куэва, 53.

Перу: Гальесе, Адвинкула (Корсо, 75), Трауко, Араухо, Абрам, Куэва (Уртадо, 72), Гонсалес (Кальенс, 88), Тапия (Сантамария, 81), Руидиас, Каррильо (Поло, 68), Флорес (Герреро, 46).

Коста-Рика: Морейра, Овьедо, Дуарте, Гамбоа, Уостон, Боланьос (Агилар, 65), Борхес, Марин (Крус, 65), Леаль (Матаррита, 80), Кэмпбелл (Макдональд, 74), Джордж (Саборио, 73).

Предупреждения: Уостон, 20. Флорес, 41. Крус, 73.

Судья: Эррера (Аргентина).

6 июня. Лима. Стадион "Монументаль".