Гол нападающего "Краснодара" принес Перу победу над Коста-Рикой

Сборная Перу обыграла Коста-Рику в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий "Краснодара" Кристиан Куэва, который сейчас выступает на правах аренды за "Сантос".
Товарищеский матч
Перу - Коста-Рика - 1:0 (0:0)
Гол: Куэва, 53.
Перу: Гальесе, Адвинкула (Корсо, 75), Трауко, Араухо, Абрам, Куэва (Уртадо, 72), Гонсалес (Кальенс, 88), Тапия (Сантамария, 81), Руидиас, Каррильо (Поло, 68), Флорес (Герреро, 46).
Коста-Рика: Морейра, Овьедо, Дуарте, Гамбоа, Уостон, Боланьос (Агилар, 65), Борхес, Марин (Крус, 65), Леаль (Матаррита, 80), Кэмпбелл (Макдональд, 74), Джордж (Саборио, 73).
Предупреждения: Уостон, 20. Флорес, 41. Крус, 73.
Судья: Эррера (Аргентина).
6 июня. Лима. Стадион "Монументаль".
Que golaço do Cueva! pic.twitter.com/W6rbeAocgR— Diário do Santos (@diariodoSFC) 6 июня 2019 г.