Фрэнк Лэмпард: "Пулишич продемонстрировал высокий уровень в матче с "Зальцбургом"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после победы над "Зальцбургом" в товарищеском матче (5:3) отметил игру вингера Кристиана Пулишича. 20-летний американец забил два гола и заработал пенальти.

– Пулишич продемонстрировал высокий уровень, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – В его голах мне понравилось стремление открываться между линиями и избегать сближения с соперником. Кроме того, он великолепно действовал в завершающей стадии.

Мы ждем от него именно этого. Он должен показать себя на самом высоком уровне в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Вингер не должен ограничиваться только дриблингом. Здесь важно уметь открываться и находить свободные зоны между линиями. Если мы сможем грамотно использовать его способности, он может стать важным игроком для команды.

Я рад, что мы смогли подписать этого игрока, и он безусловно обладает огромным потенциалом. Тем не менее, ему предстоит адаптироваться к невероятно сложному чемпионату. Я вижу с его стороны стремление работать и впитывать новую информацию. Ему всего 20 лет, и мы не должны забывать об этом. Я счастлив работать с ним и надеюсь, что смогу помочь ему стать сильнее.